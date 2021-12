Takie będzie świąteczne spotkanie przy choince w Pakości. Na scenie Jacek Borkowski, Duo Fenix - Dwa Fyniki i goście

Od godziny 14 na Rynku odbierać będzie można paczki świąteczne dla dzieci.

- Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu świątecznym, a tym samym odebrać paczki dla dziecka będą mogły to uczynić od poniedziałku tj. 20 grudnia do środy tj. 22 grudnia do godz. 20.00 w Ośrodku Kultury i Turystyki w Pakości - informuje pakoski ratusz.