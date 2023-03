Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta [30.03.2023]

Nauczyciele to ta grupa zawodowa, która jest odpowiedzialna za to, jak będzie wyglądało kolejne pokolenie. Praca nauczyciela nie składa się wyłącznie z godzin przepracowanych “przy tablicy”. To także godziny przygotowań do zajęć, sprawdzania klasówek, konsultacji, wywiadówek, rad pedagogicznych. Z zewnątrz wydaje się być to praca idealna, jednak poznając specyfikę pracy ma ona swoje plusy i minusy, a dodatkowo na nauczycielach ciąży jeszcze wielka odpowiedzialność za młodego człowieka.

Przeczytaj również: Tyle zarabiają nauczyciele w 2023 roku. Mamy przykłady ich wypłat