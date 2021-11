Takie inwestycje mogą zostać zrealizowane dzięki brodnickiemu Budżetowi Obywatelskiemu na rok 2022. Zostały 2 dni na głosowanie!

Trwa głosowanie na projekty przyjęte do brodnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022

Od 26 października do 10 listopada 2021 r. mieszkańcy Brodnicy mogą głosować na projekty przyjęte do Budżetu Obywatelskiego. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Brodnicy, bez ograniczeń wiekowych, ale wyłącznie raz i na jeden projekt. Aby zagłosować, można:

wrzucić kartę do głosowania dostępną pod tym linkiem do urny znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy w godzinach pracy urzędu,

korespondencyjnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Głosowanie - Budżet Obywatelski na rok 2022" na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23,

elektronicznie, za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu wysłanego na adres [email protected] wpisując w temacie wiadomości "Głosowanie - Budżet Obywatelski".

Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu zobowiązany jest do podania na karcie do głosowania swoich danych osobowych, czyli imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz daty urodzenia. Niedopełnienie tego wymogu spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.