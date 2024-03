Takie kurtki i płaszcze damskie będą modne na wiosnę 2024. Oto najmodniejsze stylizacje - zdjęcia, inspiracje [29.03.2024]

Modne płaszcze i kurtki damskie na wiosnę 2024

Kurtka wiosenna to kurtka przejściowa, zwykle jest cieńsza i lżejsza niż zimowa. Taka kurteczka musi nie tylko być wygodna i ochronić nas przed jeszcze dość niskimi temperaturami, ale powinna także ładnie wyglądać. A co będzie modne w tym sezonie?

Jedną z opcji jest wybór kurtki lub płaszcza w klasycznym stylu. Takie okrycia są ponadczasowe, pasują do wielu stylizacji, idealnie komponują się z butami i ubraniami w różnych stylach. Jeśli jesteś minimalistką i lubisz klasykę, postaw na kurtkę ze skóry, ekoskóry lub zamszu. Co jeszcze proponują styliści na wiosnę? Modne będą także:

kurtki bomberki,

ramoneski,

parki,

kurtki pikowane,

kurtki uszyte z materiałów jak na płaszcze.

Zwłaszcza te ostatnie to modowy hit na wiosnę 2024. Co ciekawe, do lamusa odchodzą powoli kurtki puchowe. Hitem są krótkie kurtki z rękawami o długości 3/4 lub 7/8. Modne są także "skrócone trencze", czyli płaszcze o długości do pasa lub do połowy bioder.