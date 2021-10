Takie kwiaty nie boją się zimy. Oto gatunki kwiatów, które są odporne na mróz [lista]

Można zapomnieć powoli o widoku pustych i brzydkich donicach na balkonie w okresie zimowym. Jest wiele gatunków roślin, które są odporne na mróz, niedostatek wody i silny wiatr. Słowem, są najmniej wymagające, za to pięknie ozdobią twój balkon, kiedy za oknem sypie śnieg.

Przy opisach gatunków i odmian roślin, w tym także bylin, podawana jest strefa mrozoodporności (od 1 do 12). Im mniejszy numer strefy, tym większa jest mrozoodporność roślin. W Polsce wyróżniono strefy: 5B (od -26ºC do -23ºC), 6A (od -23ºC do -21ºC), 6B (od -20ºC do -18ºC), 7A (od -28ºC do -15ºC), 7B (od -15ºC do -12ºC).