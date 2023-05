Takie można uzyskać dopłaty na remonty. Najwięcej kasy trafia do wspólnot i spółdzielni

Takie dofinansowanie można zyskać na remonty budynków. Polacy składają wnioski

Do BGK wpłynęło też 61 wniosków o premię remontową skierowaną do właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych. Można ją przeznaczyć na spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora w banku kredytującym na realizację przedsięwzięcia remontowego. Jej wysokość wynosi 25 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Wysokość premii MZG to standardowo 50 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wsparcie wzrasta do 60 proc., jeśli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, lub kiedy inwestycja jest rewitalizacją opisaną w gminnym programie rewitalizacji.