Takie pieniądze można dostać na dziecko w 2021. 500 plus to nie wszystkie świadczenia!

Program Rodzina 500 plus obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. Przez ostatnie pięć lat do polskich rodzin trafiło ponad 154 mld zł. Miesięcznie to świadczenie wypłacane jest na ok. 6,6 mln dzieci.

- Program Rodzina 500 plus podniósł godność polskich rodzin, w sposób spektakularny poprawiając ich sytuację finansową. Przy czym rodziny pokazały, że wiedzą jak wydatkować te środki. To niespotykana do tej do tej pory skala inwestycji w polską rodzinę, w przyszłość - mówiła Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rozmowie z "Pomorską".

Czy program Rodzina 500 plus będzie kontynuowany?

Marlena Maląg przekonuje, że nigdy w obecnym rządzie premiera Mateusza Morawieckie nie było pomysłu, by to świadczenie rodzinom zabrać lub ograniczyć. I pomimo trudnego czasu pandemii koronawirusa nadal będzie wypłacane. Stało się ono swoistą tarczą antykryzysowa dla gospodarki dotkniętej skutkami pandemii.