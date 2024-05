12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko. Tylu rodziców z kujawsko-pomorskiego dostało pieniądze z ZUS

- W województwie kujawsko-pomorskim do tej pory RKO przyznano na ponad 41 tys. dzieci. Na konta rodziców ZUS przekazał 299 mln 633 tys. zł- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

aplikacji mobilnej mZUS,

Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

portalu Emp@tia lub

bankowości elektronicznej.

Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy. Jeśli rodzic się spóźni i złoży wniosek po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, to wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.