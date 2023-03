Takie prawa jazdy trzeba wymienić. Nowe przepisy mówią: trzeba wymienić dokument na nowy Weronika Błaszczyk

Bezterminowe prawa jazdy w Polsce nie są wydawane od 10 lat. Nadal jednak wielu kierowców takie posiada. Niestety, nie będą mogli się nimi cieszyć już zbyt długo, ponieważ wkrótce takie dokumenty, trzeba będzie wymienić na nowo. Data jest już wyznaczona.Więcej informacji ---> Grzegorz Jakubowski/materiał ilustracyjny Zobacz galerię (7 zdjęć)

Od 10 lat w Polsce nie są wydawane bezterminowe prawa jazdy. Pomimo tego wielu kierowców nadal się nimi posługuje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będą musieli oni już niedługo wymienić dokument na nowy. Do kiedy trzeba będzie to zrobić? Znamy dokładną datę. Co jeszcze warto wiedzieć?