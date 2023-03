Takie prawa ma pełnoletni uczeń. Czy może sam usprawiedliwić nieobecność w szkole? To mówią przepisy

Prawa i obowiązki uczniów określane są w statutach szkoły. Kwestie dotyczące właściwego zachowania wobec nauczycieli i pracowników szkoły a także stosownego ubioru uczniów regulują szkolne statuty, które muszą być sporządzone zgodne z prawem. Statut jest informacją publiczną i powinien być jawny. Nad statutem szkoły stoją akty nadrzędne, w tym Prawo oświatowe czy - najważniejszy - Konstytucja RP. Przepisy (art. 99 ustawy Prawo oświatowe) dopuszczają na przykład wymóg wprowadzenia mundurków lub określonego rodzaju ubioru. Z art. 99 ustawy o Prawie oświatowym wynika, że szkoła nie może regulować niczego poza ubiorem uczniów w szkole.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde dziecko, które ukończyło 7 lat, aż do osiągnięcia pełnoletności, objęte jest obowiązkiem szkolnym. To oznacza, że obecność lub nieobecność ucznia w szkole nie jest indywidualną sprawą dziecka i jego rodziców. Uczeń musi chodzić do szkoły (bądź realizować obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej), a odpowiedzialni za dopilnowanie tego obowiązku są rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.