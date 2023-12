Takie prezenty od szefa na święta dostaną pracownicy w Kujawsko-Pomorskiem. Niektórzy nawet ponad 2000 zł!

- Sam fakt, iż są Święta, a co za tym idzie, pracownicy mają zwykle zwiększone wydatki, nie stanowi podstawy do obowiązku przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego w tym okresie. Tak więc wydawanie pracownikom bonów czy pieniędzy w związku ze świętami nie jest obowiązkowe. Jeśli pracodawca nie przewidzi w regulaminie takiego świadczenia, pracownik nie ma roszczenia o przyznanie bonu świątecznego czy pieniędzy - mówi Magdalena Araczewska.

Nie zapominają o swoich emerytach

O swoich pracownikach i emerytach nie zapomniał także grudziądzki ratusz. 6 grudnia ze środków ZFŚS dla emerytów i rencistów wypłacono świadczenia socjalne „Gwiazdka 2023” w kwotach od 100 zł do 300 zł w zależności od grupy dochodowej, a dla pracowników „dofinansowanie gospodarstw domowych z tytułu zwiększonych wydatków świątecznych Boże Narodzenie 2023” w kwotach od 100 zł do 1450 zł w zależności od dochodu. Dla dzieci pracowników Urzędu Miasta w Grudziądzu 30 listopada br. wypłacono świadczenie „Mikołaj 2023” - w zależności od dochodu wynoszące od 50 do 150 zł dla każdego dziecka do 15. roku życia.

Jak jak co roku, „Lidl” przekaże paczki dla wszystkich dzieci pracowników do 13. roku życia.

- Zróżnicowaliśmy świąteczne pakiety biorąc pod uwagę wiek dzieci. W pakietach znajdą się m.in. zabawki drewniane, zestawy do rozwoju motorycznego, gry i puzzle, walkie talkie czy plecaki. Starsze dzieci mogą się również spodziewać słodkości - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Każdy pracownik Kaufland Polska otrzymuje przed świętami Bożego Narodzenia specjalną świąteczną paczkę z artykułami spożywczymi oraz bon do wykorzystania na zakupy w sklepach tej sieci, który w tym roku zostanie zasilony dodatkową kwotą osiągając wartość od 730 do 750 zł.

Lidl Polska zaprasza również swoich pracowników do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie wielkiej akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus, w ramach której dostaną kupony rabatowe o łącznej wartości 1000 zł na zakupy w sklepach tej sieci.

Nie będzie paczki ani pieniędzy

Jeśli szef premię świąteczną i karty podarunkowe sfinansował w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych czy funduszy związków zawodowych, to są zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (ze względu na pandemię COVID-19 limit ten w latach 2021-2023 został podniesiony do 2000 zł - dop. red.). W 2024 roku wróci do do wcześniejszego poziomu 1000 zł.