Takie produkty sprawiają, że mężczyźni są bardziej atrakcyjni. One pomagają zwiększyć wydzielanie feromonów [lista]

Te produkty pomogą stać się bardziej atrakcyjnym

Gdybyśmy powiedzieli, że Twoja dieta może zwiększyć Twój seksapil, to co byś pomyślał? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieją najlepsze produkty spożywcze, które należy jeść, aby stać się bardziej atrakcyjnym dla innych. To lista kilku produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które wpływają na seksapil!

Nie chodzi tylko o wpływ zdrowych i przemyślanych wyborów żywieniowych na talię, brzuch, skórę, włosy i nastrój. To oczywiście również ma znaczenie, ale okazuje się, że niektóre pokarmy mogą również odgrywać rolę w atrakcyjności znacznie bardziej bezpośrednio. Mowa o wpływie żywności na feromony, czyli lotne niewidoczne substancje, które wydzielamy z potem, śliną i innymi płynami ustrojowymi, a które mają mieć wpływ społeczny lub seksualny. Feromony działają podświadomie na układ nerwowy człowieka. Mogą sprawić, że mężczyzna stanie się bardziej atrakcyjny dla kobiety.