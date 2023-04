Takie pyłki wywołują alergię w maju - to trudny czas dla alergików. Oto nowy kalendarz alergika na maj 2023 [29.04.2023 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Maj to dla wielu alergików jeden z najtrudniejszych miesięcy w całym roku. Wchodzimy w szczyt sezonu pylenia roślin, który jest zmorą wszystkich alergików!Co pyli w maju? Na które rośliny alergicy powinni szczególnie uważać? Sprawdź teraz kalendarz pylenia na maj 2023 w naszej galerii >>>>> Karina Trojok Zobacz galerię (11 zdjęć)

W maju można wreszcie w pełni cieszyć się urokami wiosny, jednak równocześnie jest to szczyt sezonu pylenia roślin. Ten czas jest zmorą wszystkich alergików! Które rośliny teraz pylą? Na jakie rośliny trzeba uważać w maju? Warto to wiedzieć. Sprawdź teraz kalendarz pylenia na maj 2023 w naszej galerii.