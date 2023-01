Takie rewolucyjne zmiany czekają teraz osoby bezrobotne. Trzy lata bez pracy i wypad z bazy

Długotrwale bezrobotnych może być na Kujawach nawet 30 procent. Zależy im głównie, by zakwalifikować się w pośredniaku do tzw. trzeciego profilu. Obejmuje on mieszkańców, którym formalnie najtrudniej wrócić na rynek pracy. Bo są niezaradni, po przejściach, z nałogami, bez kwalifikacji, od lat bez stałego zajęcia.

Profil pozwala im długo unikać zatrudnienia. Mogą korzystać ze składki zdrowotnej, a po cichu np. dorabiać na czarno lub żyć z zasiłków. Również na pomoc społeczną nie mogliby liczyć, gdyby nie widnieli na liście bezrobotnych. Odpowiadają więc na pytania urzędników w taki sposób, żeby wpaść do tzw. trzeciego profilu.