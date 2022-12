Takie rośliny doniczkowe mogą być trujące dla ludzi i zwierząt. Musisz na nie uważać

Wiele osób myśli, że rośliny doniczkowe, które często pojawiają się w naszych domach, na pewno są bezpieczne. Nic bardziej mylnego! W wielu popularnych roślinach zawarte są substancje, które mogą wywołać nieprzyjemne objawy: wysypkę, biegunkę, podrażnienia. Są też dużo groźniejsze rośliny, powodujące halucynacje, a nawet mogące prowadzić do śmierci.

Te rośliny doniczkowe mogą być niebezpieczne - sprawdź listę

Większość roślin, które można spotkać w naszych domach, nie są zagrożeniem same w sobie. Niebezpieczne są dopiero, gdy np. po przełamaniu pędu czy liścia, pojawia się sok. To właśnie po kontakcie z sokami roślinnymi lub po spożyciu części rośliny mogą wystąpić niebezpieczne reakcje organizmu. Trzeba wtedy obserwować objawy, a w razie poważnego niebezpieczeństwa - udać się do lekarza.

Z tego powodu wymienione na liście rośliny są szczególnie niebezpieczne dla dzieci i zwierząt. Dlatego rośliny, które mogą być zagrożeniem dla najmłodszych albo zwierząt, warto postawić w miejscu trudno dostępnym albo po prostu unikać tych gatunków.