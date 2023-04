Takie rośliny można sadzić w kwietniu i maju. Wkrótce pięknie wyrosną - oto lista roślin i kwiatów

Kwiecień i maj to już miesiące, które w dużej mierze można spędzić w ogrodzie. Wyższa temperatura zachęca do wykonywania różnych prac, w tym sadzeniu i sianiu różnych kwiatów, warzyw i owoców. Co można sadzić w kwietniu i maju w ogrodzie lub na balkonie? Mamy listę!

Co można sadzić w kwietniu i maju?

W kwietniu i maju na dworze zwykle jest już na tyle ciepło, że można wsadzić i siać wiele różnorodnych roślin wprost do gruntu. Znacznie ułatwia to uprawę niż produkowanie rozsadów, które dopiero potem wysadza się na grządki. Z tego też powodu dla miłośników ogrodnictwa to szczególnie ważne miesiące.

Trwa głosowanie... Czy lubisz prace w ogrodzie? Tak, ale tylko niektóre Nie Tak

Zarówno w kwietniu, jak i maju lista kwiatów, owoców, warzyw i innych roślin, które można wsadzić, jest naprawdę długa. Co ważne, część z nich nadaje się do uprawy na balkonie. Nie potrzeba zatem własnego ogrodu, by cieszyć się własnoręcznie sadzonymi roślinami.

Należy jednak pamiętać, że z każdą rośliną, którą chcemy posadzić bądź wysiać trzeba postępować ostrożnie. Rodzaj ziemi, miejsce posadzenia, wielkość doniczki czy ilość wody do podlewania powinny być dopasowane do indywidualnych wymagań danej rośliny. W taki sposób zyska się większą pewność, że sadzonka się przyjmie i będzie ładnie rosnąć. Co dokładnie można sadzić i siać w kwietniu i maju? Dowiedz się tego, sprawdzając galerię!