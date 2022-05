Takie są absurdy drogowe w Chełmnie. Koperta dla aut osób niepełnosprawnych na chodniku [zdjęcia]

Sprawę zgłosiliśmy chełmińskiej policji.

- Z tego co udało mi się ustalić, w poniedziałek burmistrz Chełmna ma być w sprawie tej koperty dla niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Chełmnie na spotkaniu - mówi podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie. - Być może starosta poruszy też temat znaków zamontowanych na środku chodników. Nie wiem jak to się ma do przepisów, które jasno określają, że pieszy musi mieć szerokie na 1,5 metra przejście. Jeśli chodzi o namalowaną kopertę - obowiązuje ta sama - 1,5 metra chodnika dla pieszego. Nawet jeśli tyle pieszy go tam ma, to pytanie: czy tak to miało wyglądać? Domyślam się, że obowiązująca pełnowymiarowa koperta nie zmieściłaby się na ulicy, by zostawić jeden pas ruchu dla kierowców, stąd jej część zachodzi na chodnik. Tylko czy odpowiedni jest krawężnik? Niestety, policja nie zatwierdza organizacji na drogach miejskich i gminnych. Robi to Starostwo Powiatowe. Stąd pewnie to poniedziałkowe spotkanie.