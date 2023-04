Takie są ceny warzyw i owoców na targowiskach w kwietniu 2023. Mamy dane z Kujaw i Pomorza

Takie są ceny warzyw i owoców mocno na targowiskach - ceny

Jeśli mamy warunki do przechowywania i rzeczywiście dużo jemy warzyw, to warto kupować je na worki (5-10 kg). Tak wychodzi najtaniej. Wówczas na ziemniakach czy cebuli można zaoszczędzić nawet 50 procent, w porównaniu do regularnej ceny w markecie. Korzystne są też ceny jabłek na targowisku, za które zapłacimy również 1/2 "marketowej ceny regularnej".