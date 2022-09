Takie są najlepsze pomysły na fryzury, które ukryją nieumyte włosy. Oto modne fryzury dla tłustych włosów

Codzienne mycie nie służy włosom. Zdaniem ekspertów żeby włosy były ładne, lśniące i zdrowie, najlepiej myć je 2-3 razy w tygodniu. Zdarzają się również takie dni, w których po prostu nie mamy czasu albo nie chce się nam umyć włosów. Aby zakamuflować nieumyte włosy, warto wybrać jedną z fryzur, które sprawiają, że przetłuszczone, oklapnięte i pozbawione objętości włosy wyglądają naprawdę dobrze! Istnieją fryzury – proste, szybkie i idealne, dzięki którym nie trzeba myć włosów codziennie. Na nich nie jest widoczne, że włosy nie zostały umyte. Takie fryzury ukryją fakt, że włosy są lekko przetłuszczone.Jednym z rozwiązań są upięcia w stylu "messy hair" - to świetna taktyka, która da nie tylko odpocząć włosom od codziennego mycia, ale również zapewni poczucie komfortu. Stylizacje w stylu boho, czyli luźne, niskie koczki dodają luzu stylizacji i objętości włosom. Niesforny wysoko upięty koczek typu "bun" jest stworzony dla nie do końca czystych włosów. Dobrym rozwiązaniem są też warkocze, koczki na bok, romantyczne fale albo zupełnie odwrotnie - włosy gładko zaczesane do tyłu i utrwalone lakierem. Fale i bałagan to najlepszy sposób na ukrycie przetłuszczonych włosów. Dodanie ozdobnych spinek (np. z perełkami) pomoże ukryć fakt, że włosy nie są umyte. Podobnie zadziała jedwabna opaska, najlepiej dość wzorzysta - ukryje brudne włosy, a mimo to fryzura będzie wyglądała ładnie.Jak najlepiej odwrócić uwagę od przetłuszczonych włosów? Oto fryzury, na których nie widać, że włosy są nieumyte. Niektóre fryzury wyglądają nawet znacznie lepiej na... nieumytych włosach! Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje, które ukryją nieumyte włosy. Zobacz je teraz w naszej galerii >>>>>

Karina Trojok