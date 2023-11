Takie są objawy COVID-19 u dzieci. Na to trzeba zwracać szczególną uwagę

Objawy COVID-19 u dzieci 2023

COVID-19 może nas dopaść w każdym wieku. Narażone na zachorowanie są także dzieci. Pocieszające może być to, że najmłodsi mogą przejść chorobę łagodnie, a nawet nie dając żadnych objawów.

COVID-19 - objawy. Na to musisz zwrócić uwagę

Na pierwszy rzut oka z pewnością ciężko będzie nam stwierdzić, czy mamy do czynienia z koronawirusem. Odpowiedź może nam dać wykonanie testu na COVID. Zakażenie koronawirusem może być bardziej prawdopodobne także, gdy dziecko doświadczy utraty węchu lub smaku lub miało styczność z innym chorym.

Takie są objawy COVID-19 u dzieci

W przypadku nowych mutacji COVID-19 wirus rozprzestrzenia się łatwiej i szybciej, ale choroba może trwać krócej (zwykle do 7 dni). Możemy też chorować bezobjawowo, ale mimo to przenosić wirus. Ważne jest przestrzeganie zasad higieny z początku pandemii, czyli częste mycie rąk i używanie płynów do dezynfekcji. O objawach COVID-19 u dzieci piszemy także w naszej galerii.