Takie są pomysły na romantyczny mostek w ogrodzie

Na Kujawach i Pomorzu mamy kilka polskich rekordów mostowych i wszystkie skupiają się w Grudziądzu. Najdłuższy most drogowo-kolejowy to most im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu, ma 11 przęseł i 1098 metrów. W Grudziądzu znajdują się również pozostałości dwóch najstarszych mostów w Polsce z połowy i końca XIII wieku.