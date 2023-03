Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV [22.03.23 r.]

Salon kąpielowy to pewna namiastka SPA w prywatnym domu. Jak się okazuje nawet w małej łazience w bloku można zrobić salon kąpielowy z prawdziwego zdarzenia, co nie raz w swoich programach udowodnił Krzysztof Miruć.

Zgłoś remont to program w których widzowie zgłaszają swoje mieszkania do całkowitej zmiany. Jaka to będzie zmiana zależy tylko od nich. Najpierw na spotkaniu z architektem widzowie opowiadają jaki styl im się podoba, czego kategorycznie by nie chcieli, na tej podstawie Krzysztof Miruć przygotowuje projekt. Także uczestnicy programu decydują, jaką kwotę przeznacza na remont swojego mieszkania. W programie architekt zajmuje się remontem zarówno mieszkań, jak i domów, ale także poszczególnych pomieszczeń. Pojawiają się nowe meble, zabudowy, sprzęty.