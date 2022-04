Takie są właściwości lecznicze przytulii czepnej. Ten chwast zwalcza wiele groźnych schorzeń

Przytulia czepna to ogólnoświatowy chwast, który z łatwością możemy spotkać w ogrodach, zaroślach oraz na polach uprawnych. W szczególności dotyczy to plantacji zbóż ozimych, buraków, rzepaku, lnu i upraw warzywnych. Kwitnie od czerwca do października. Choć stanowi zagwozdkę dla rolników, warto wiedzieć, że można ją wykorzystać w bardzo pożyteczny sposób. Przytulia czepna zawiera bowiem wiele cennych składników odżywczych. Jest bogata w flawonoidy, taniny, kwasy polifenolowe, krzemionkę oraz sole mineralne i olejki eteryczne.