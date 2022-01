Takie są zasady Małego ZUS w 2022 roku. Mieszkańcy regionu mogą zgłosić się do ulgi

By zgłosić się do Małego ZUS, należy wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla Małego ZUS plus tj. rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Jeśli płatnik składek spełni warunki do Małego ZUS plus w innym miesiącu niż styczeń 2022 r. np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne, to zgłoszenia do Małego ZUS plus dokonuje w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.