NOWE GPS-y dla dzików. Tego chcą, zamiast odstrzału. Hodowcy świń są wstrząśnięci

Śledzenie dzików, odłów i wywożenie do lasów poza miastem - na tym opiera się projekt do tzw. Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Poznaniu. - Prosta droga do rozprzestrzeniania epidemii afrykańskiego pomoru świń - komentuje Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowy Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej.