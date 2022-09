Takie sztuczki stosują teraz sklepy, by klienci kupowali więcej. Zobacz listę trików w marketach OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Takie sztuczki stosują sklepy, by klienci kupowali więcej. Supermarkety stosują liczne sztuczki psychologiczne i triki marketingowe, żeby klienci chętniej kupowali przedmioty, których tak naprawdę nie potrzebują i dzięki temu zostawiali w sklepach więcej pieniędzy.Jakie triki marketingowe stosują sklepy? Oto lista najczęściej wykorzystywanych sztuczek w sklepach. Zobacz koniecznie w naszej galerii >>>>> Szymon Starnawski Zobacz galerię (9 zdjęć)

Sklepy stosują różne psychologiczne sztuczki i marketingowe triki, aby skłonić do kupowania rzeczy, których nie planowaliśmy kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista trików, jakie stosują markety, by klienci kupowali więcej. Zobacz!