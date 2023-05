Takie warzywa i zioła można sadzić i siać w czerwcu. Zbiory będą jeszcze późnym latem

Co można siać i sadzić w czerwcu?

Pyszne, zdrowe warzywa z własne ogródka - brzmi zachęcająco? Podpowiadamy, jakie warzywa możesz jeszcze w czerwcu posiać, by późnym latem lub jesienią trafiły na twój stół, albo na grilla.

Termin wysiewu jest bardzo ważny, od niego bowiem zależy temperatura i nasłonecznienie, jakie panują w dzień. Do siewu w czerwcu należy wybierać takie warzywa, którym nie szkodzi wysoka temperatura przez cały długi dzień. Warzywa wysiane w czerwcu szybko urosną, gdyż dni są długie i ciepłe, co stwarza sprzyjające warunki do wzrostu roślin. Trzeba przy tym pamiętać, by utrzymywać odpowiedni poziom wilgoci - rośliny należy nawadniać regularnie. Świeżo posadzone rośliny, które nie mają jeszcze rozwiniętego systemu korzeniowego, są najbardziej podatne na nawet krótkotrwałą suszę.