Takie wnioski o 500 plus ZUS odrzuca od razu! Jeden szczegół, przez to rodzice mogą nie dostać pieniędzy na dziecko [31.05.2023]

Takie wnioski o 500 plus ZUS odrzuca od razu!

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpływa coraz więcej wniosków o świadczenie 500 plus. Od 1 lutego do 18 maja do ZUS w całej Polsce wpłynęło ponad 4 mln wniosków o 500 plus. Rodzice i opiekunowie z Kujaw i Pomorza złożyli w tym okresie 215 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres 2023/2024. To o ok. 6 procent więcej niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.