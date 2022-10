Takie zapachy w domu odstraszają muchy. Oto skuteczne sposoby na pozbycie się uciążliwych owadów [lista] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Olejek waniliowy jest skutecznym odstraszaczem much. Specyfiki na bazie wanilii pomogą pozbyć się uciążliwych insektów. Olejek wytwarzany z owoców wanilii wydziela silny i bardzo przyjemny aromat. Można go wykorzystać podczas prania pościeli i jako odświeżacz powietrza w mieszkaniu. Olejek waniliowy jest też niezawodnym odstraszaczem owadów, takich jak muchy, komary czy meszki. Wystarczy postawić słoiczek z waniliowym preparatem lub rozpylić zapach w miejscu, gdzie można się natknąć na owady. pixabay.com Zobacz galerię (11 zdjęć)

Poznaj skuteczne sposoby na pozbycie się owadów, szczególnie much z mieszkania. Jak odstraszyć muchy z domu? Muchy w mieszkaniu są nie tylko uciążliwe, ale mogą być również groźne dla zdrowia - roznoszą wiele bakterii i siadają na jedzeniu przez co stwarzają zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Istnieją jednak skuteczne domowe sposoby na pozbycie się much z domu. Sprawdź w naszej galerii, jak teraz skutecznie domowymi sposobami odstraszyć muchy z mieszkania.