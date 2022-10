Takie zmarszczki powstają w czasie snu! W taki sposób spanie w niewłaściwej pozycji pogłębia zmarszczki [lista]

Noc traktowana jest przede wszystkim jako czas odpoczynku i regeneracji skóry. Jest to prawda, ale okazuje się równocześnie, że pozycje, w jakich śpimy czy odpoczywamy wpływają na skórę. Spanie twarzą do poduszki często powoduje, że rano pojawiają się na twarzy odgniecenia. Gdy z wiekiem spada produkcja kolagenu, odgniecenia znikają coraz wolniej a nawet zaczynają zostawiać trwałe ślady.Eksperci podpowiadają, że spanie w taki sposób, że twarz styka się z bawełnianymi poszewkami na poduszki, na przykład na boku lub brzuchu, może prowadzić do głębokiego snu zmarszczki na czole i policzkach.Istnieją sposoby na spowolnienie w ciągu nocy powstawania oznak starzenia, takich jak zmarszczki. Jednak spanie w niewłaściwej pozycji może zniweczyć wszelkie wysiłki.Jakie zmarszczki powstają podczas snu? Jakie są skuteczne sposoby na zapobieganie zmarszczkom podczas snu? Sprawdź to teraz w naszej galerii >>>>>

