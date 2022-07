Takie zmiany zachodzą teraz w organizmie, gdy jemy brzoskwinie. Takie są skutki jedzenia brzoskwiń dla organizmu [lista]

To dzieje się z naszym organizmem, gdy jemy brzoskwinie

Niewiele jest rzeczy bardziej satysfakcjonujących, niż wgryzienie się w idealnie dojrzałą brzoskwinię w gorący letni dzień. Te soczyste owoce pestkowe, które zwykle dojrzewają od maja do października, to świetny sposób na zaspokojenie ochoty na słodycze bez obciążania organizmu tonami rafinowanego cukru czy innych dodatków.

Jednak nie tylko smak sprawia, że brzoskwinie są tak potężnym produktem, który warto włączyć do diety. Efekty jedzenia brzoskwiń mogą być naprawdę zaskakujące.

Brzoskwinie są dostępne przez cały rok, jednak sezon na świeże owoce trwa od maja do października.

Brzoskwinie dodać możemy do ciast, zrobić z nich kompot lub dżem lub je ususzyć. Pestki brzoskwini służą do wyrabiania dość rzadkiego oleju o delikatnym zapachu migdałów. Brzoskwinie najlepiej jednak jeść na surowo razem ze skórką, bo to tuż pod nią skrywa się najwięcej drogocennych składników, takich jak witamina C, witamina E, witaminy z grupy B, potas, fosfor, kwas foliowy, magnez, żelazo, wapń, bor, selen.