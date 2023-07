Takie zmiany zaproponowano w ustawie o 800 plus. Pieniądze szybciej trafią do rodzin? Jest odpowiedź z rządu

W czwartek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podtrzymała swoją poprawkę do nowelizacji budżetu na 2023 r. Poprawka mówi o podwyższeniu świadczenia 500 plus od czerwca 2023 r. i wypłatach z wyrównaniem. Głos w tej sprawie zabrała szefowa ministerstwa rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg.

W czwartek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zebrała się, aby przygotować dodatkowe sprawozdanie do nowelizacji budżetu na 2023 r. Było to konieczne ze względu na zgłoszony w czasie środowej debaty na posiedzeniu plenarnym wniosek o przyjęcie ustawy bez zmian. Komisja odrzuciła ten wniosek i jednocześnie podtrzymała swoją poprawkę, na mocy której podwyżka świadczenia 500 plus do 800 zł ma nastąpić z mocą od 1 czerwca 2023 r. Jak wynika z wcześniejszych informacji, przedstawionych na senackiej komisji, koszt tej poprawki to 12,5 mld zł, a źródłem jest utworzona nowelizacją rezerwa celowa na łagodzenie skutków gospodarczych agresji Rosji na Ukrainę. Wartość tej rezerwy to 16 mld zł, z czego 7 mld zł ma zostać przeznaczonych na pomoc rolnikom a 8 mld zł na dozbrojenie polskiej armii. Zobacz także: Od kiedy i dla kogo 800 plus? Mamy najważniejsze informacje o nowym świadczeniu na dzieci

Poprawka komisji ma być głosowana na trwającym posiedzeniu Senatu. Ustawa o waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 plus najprawdopodobniej nie trafi do Sejmu. Na komisji sejmowej opozycja zgłaszała absurdalne poprawki, a teraz opóźnia wdrożenie ustawy - powiedziała w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. "My oczekujemy dzisiaj w Sejmie na uchwałę Senatu w sprawie ustawy o 800 plus. Taki był plan, że dzisiaj będzie ta uchwała Senatu głosowana w Sejmie" - powiedziała Maląg. Przyznała jednak, że najprawdopodobniej nie trafi ona dzisiaj do Sejmu.

To musisz wiedzieć o podniesieniu 500 plus: Od 1 stycznia 2024 ma to być 800 plus.

Zasady programu nie ulegną zmianie.

Wypłaty mają obowiązywać na każde dziecko do 18. roku życia.

Zdaniem minister, to opozycja opóźnia wdrożenie ustawy. "To pokazuje całą drogę opozycji i to, jak wspiera politykę prorodzinną. Kiedy po ulu Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie zmiana świadczenia 500 plus na 800 plus, darmowe leki dla seniorów i dzieci, a także częściowo darmowe autostrady - wtedy opozycja ruszyła do działania prorodzinnego" - zaznaczyła.

Zapowiedziała jednak, że świadczenie 800 plus będzie obowiązywało od 1 stycznia 2024 r. "To jest dobrze przemyślana i przeanalizowana zmiana tego świadczenia" - podsumowała.(PAP)