Takimi autami jeździ na co dzień Robert Lewandowski. Zaglądamy do garażu piłkarza! [zdjęcia]

Jaki samochód ma Robert Lewandowski? Sprawdzamy w jego garażu

Niemiecki "Bild" przyłapał ostatnio Roberta Lewandowskiego za kółkiem Porsche 911 Speedster. To limitowana wersja sportowego auta (zbudowano 1948 egzemplarzy), która nawiązuje stylistyką do kultowego Porsche 356 "No. 1" Roadster z 1948 roku. Auto napędza 510-konny silnik, a do setki rozpędza się w 4 sekundy. Trudno znaleźć taki samochód na rynku wtórnym, w czasie premiery kosztowało ok. 1,35 mln zł.