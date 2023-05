Tańsze bilety na mecz Zooleszcz GKM Grudziądz - Sparta Wrocław

Najbliższy mecz ligowy będzie dla grudziądzkiej drużyny bardzo trudny, bo jej rywalem będzie lider rozgrywek i kandydat do złotego medalu - Sparta Wrocław. Na to spotkanie GKM obniżył ceny biletów.

- Jeździmy dla kibiców i żużel bez Was nie ma sensu. Z powodu niesatysfakcjonujących wyników drużyny postanowiliśmy obniżyć ceny biletów na najbliższy mecz PGE Ekstraligi w Grudziądzu - zapowiedział GKM. - Już 19 maja (piątek) na H4 zawita lider tabeli Betard Sparta Wrocław. Wejściówki na to spotkanie będą w cenie 25 złotych (bez podziału na normalne i ulgowe), a wszyscy posiadacze karnetów będą mogli odebrać darmowe programy zawodów.

Wciąż niepewna jest przyszłość Nickiego Pedersena. Duńczyk ostatnio nie miał sił do walki na przyczepniejszych torach w Krośnie i Toruniu. Na początku tygodnia wyjechał do Danii na badania. Póki co, nie wykazały one nic niepokojącego, ale to jeszcze nie oznacza, że lider Zooleszcz GKM będzie startował bez przeszkód.

- Decyzje odnośnie jego startu w najbliższym meczu podejmiemy w przyszłym tygodniu. Dziś nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy na torze w Grudziądzu dałby radę odjechać z dobrym rezultatem pięć wyścigów. Zobaczymy, co będzie w środę, gdy Nicki ma startować w lidze duńskiej - powiedział Marcin Murawski, prezes GKM w Magazynie PGE Ekstraligi na WP SportoweFakty.