Tańsze wakacje za granicą, bo złotówka rekordowo mocna! Oto, kto na tym zyskuje, a kto niekoniecznie

Cieszą się importerzy, ale nie eksporterzy

Jednak na co dzień rzadko zwracamy uwagę na to, co dzieje się na rynku walutowym. Zwykle zaczyna nas to interesować dopiero, gdy np. planujemy wczasy za granicą. Wtedy zaczynamy kalkulować, kiedy nam bardziej opłaci się wykupienie biletów, zarezerwowanie terminu czy zapłata z pobyt.

Obecnie plus jest taki, że wspomniane wydatki wyjdą, w przeliczeniu na silniejsze złotówki, będą nas kosztować mniej.

Gdy wyjedziemy na zagraniczne wakacje zapłacimy mniej za prawie wszystko - od paliwa i biletów kolejowych czy lotniczych, przez zakwaterowanie w hotelach, jedzenie w restauracjach, aż do zakupów prezentów i pamiątek.