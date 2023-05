Będzie trudniej o pożyczkę. Rygorystyczne badanie zdolności kredytowej wchodzi w życie

Nowa odsłona ustawy antylichwiarskiej

Oświadczenie to obowiązkowy element badania zdolności, jeśli całkowita kwota pożyczki przekroczy dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (dziś to 6980 zł). To firma pożyczkowa będzie zobowiązana udowodnić, że wymóg oceny zdolności kredytowej został zrealizowany.

Jak nowe przepisy mogą wpłynąć na rynek? - Trudno powiedzieć, jednak będą mieć one istotny wpływ na działalność instytucji pożyczkowych, przede wszystkim przez wzmocnienie pozycji konsumenta oraz jego ochronę przed zbyt dużymi kosztami - komentuje adwokat Karolina Kwiatkowska, partner kancelarii Czupajło Ciskowski & Partnerzy. - Oznaczają też dodatkowe koszty dla instytucji pożyczkowych, co, niestety, może skutkować ich przerzuceniem na konsumentów, którzy zapłacą więcej za obsługę umowy.

Firmy pożyczkowe idą pod nadzór KNF

Jak już wspomnieliśmy, nowe przepisy wejdą w życie od 18 maja, ustawa antylichiwarska obowiązuje od końcówki 2022 r. Mowa o zasadach dotyczących limitów opłat i prowizji - to 45 proc. całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie trwania umowy. Jeśli ten czas obejmie pół roku, suma odsetek i kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 25 proc. Limit odsetek wynosi 20,5 proc. w skali roku.

Dodajmy, że w życie wejdzie, od 1 stycznia 2024 roku, jeszcze jedna część ustawy.

- Pozytywnie należy ocenić to, że zmiany wprowadzą od 2024 roku objęcie działalności instytucji pożyczkowych nadzorem KNF. Będą one zobligowane do przekazywania sprawozdań kwartalnych i rocznych do KNF, a brak wywiązania się z tych obowiązków będzie skutkował nałożeniem sankcji na te podmioty - podsumowuje adwokat Karolina Kwiatkowska.