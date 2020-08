Tarpan - rolniczy SUV Polski Ludowej. Chcieli, by nazywał się Dzik lub Bomber [zdjęcia]

"Jak sprawdzić, czy Tarpan jest szczelny? Wystarczy wpuścić do niego ptaka. Jeśli znów wyfrunie, są dziury w karoserii". Podobne żarty to pamiątka po Tarpanie - kanciastym aucie, które powstało z myślą o rolnikach. Produkcja ruszyła w sierpniu 1973 roku. I zaczęły się niezliczone modyfikacje... Poproszeni o pomoc włoscy specjaliści od motoryzacji "zawiedli", bo... ich projekt - według władz Polski Ludowej - był zbyt ładny. Co ciekawe, nazwa auta została wybrana w konkursie ogłoszonym przez „Express Poznański”. Wśród 416 pomysłów były takie jak - Mrówka, Dzik, Kary, Poznaniak, Bomber czy Płonolaz.

Polacy za biedni by jeść eko Wideo