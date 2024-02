Taryfikator mandatów 2024 - takie są kary za przekroczenie prędkości. Taki grozi mandat za zbyt szybką jazdę!

Taryfikator mandatów 2024 - przekroczenie prędkości. Oto stawki

Do tego dochodzi wysoka liczba punktów karnych. Za zbyt szybką jazdę również dostaniemy ich więcej. Łatwo zatem nawet stracić prawo jazdy, jeśli zbyt mocno nadepniemy na pedał gazu.

Nowe kary za przekroczenie prędkości obowiązują od kilkunastu miesięcy. Kierowcy, którzy nie stosują się do ograniczeń na polskich drogach płacą bardzo surowe mandaty. Niektóre kary sięgają nawet 2500 złotych.

A pamiętajmy, że to właśnie nadmierna prędkość jest jednym z najczęstszych powodów wypadków na polskich drogach. Policja cały czas apeluje, by stosować się do ograniczeń i pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa.