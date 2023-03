Te aplikacje w telefonie kradną dane i pieniądze. Zostały wycofane z Google Play - musisz je odinstalować ręcznie

Oszuści przede wszystkim czyhają na nasze pieniądze. Z reguły aplikacje bankowe są dobrze zabezpieczone, o czym oszuści wiedzą, dlatego starają się wykorzystać nasza naiwność. Dlatego nigdy nie wpisujcie danych na stronach które budzą wasze najmniejsze wątpliwości.

Niestety aplikacje które wykradają nasze dane mogą posłużyć złodziejom do zdobycia naszych danych dostępowych do konta a co za tym idzie uda im się zalogować do naszego konta. Dlatego warto skorzystać z logowania dwuskładnikowego, a obecnie najbezpieczniejszym sposobem potwierdzania transakcji jest akceptacja w aplikacji.