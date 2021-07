Te choroby zakaźne wciąż występują w Polsce. Tyle osób zachorowało w ostatnim roku Agata Wodzień

Ostatnich kilkanaście miesięcy zdominował koronawirus COVID-19, jednak pozostałe choroby i wirusy nie dały o sobie zapomnieć. Zaglądamy do wykazu chorób zakaźnych, który co roku publikuje Główny Inspektorat Sanitarny. Liczby w większości przypadków są niższe w 2020 roku niż wcześniej. Dzieci nie chodziły do szkół, dorośli do pracy i nie zarażaliśmy się od siebie, a z drugiej strony - rzadziej się badaliśmy.