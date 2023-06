Takie są objawy odwodnienia u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest odwodniony OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Odwodnienie u kota jest bardzo groźne i może prowadzić do poważnego uszkodzenia nerek a nawet śmierci! Koty ukrywają, że coś im dolega, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co problem często jest zauważany zbyt późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Kot większość płynów pobiera z pożywienia i najczęściej nie odczuwa pragnienia aż do momentu, gdy odwodnienie dojdzie do stanu krytycznego. Jakie są objawy odwodnienia u kota? Jak rozpoznać, że kot jest odwodniony? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.