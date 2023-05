Te inwestycje wykonano w Inowrocławiu za pieniądze z Unii Europejskiej

- Wspomniane inwestycje to dowód na to, że dzięki Unii Europejskiej możliwy jest rozwój miast w różnych kierunkach. Skrupulatne przygotowywanie projektów i skuteczne pozyskiwanie środków unijnych to domena Inowrocławia. Nasze pomysły znajdują poparcie u władz samorządowych naszego województwa. Współpraca ta przynosi wymierne efekty, o czym właśnie świadczą zrealizowane inwestycje. Na tym nie poprzestajemy. W planach mamy wiele kolejnych projektów - mówi Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.