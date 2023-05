Te kobiety to prawdopodobnie ofiary morderstwa! "Niektóre były gwałcone i głodzone". Policja apeluje o pomoc [zdjęcia]

Policja z Niemiec, Holandii i Belgii a także Interpol rozpoczęły operację "Zidentyfikuj mnie" ("Operation Identify Me") i prosi o pomoc w identyfikacji 22 kobiet, które prawdopodobnie zostały zamordowane.

Większość z nich została zamordowana przed co najmniej trzema laty, ale są i takie, które stały się ofiarą zbrodni 10, 20, 30 i 40 lat temu. Interpol po raz pierwszy udostępnił publicznie szczegóły dotyczące każdego z tych zabójstw. Opublikowane zostały rekonstrukcje twarzy niektórych zamordowanych kobiet, rysopisy a także filmy i zdjęcia przedmiotów, takich jak biżuteria czy ubrania - wszystko, co odkryto w miejscach, gdzie porzucono szczątki kobiet. Informacje dostępne na stronie internetowej Interpolu to również cechy, takie jak szacowany wiek, kolor włosów, kolor oczu. Opublikowane przez policję materiały mają pomóc rozpoznać zamordowane kobiety.

Pomimo szeroko zakrojonych dochodzeń policyjnych kobiety te nigdy nie zostały zidentyfikowane, a dowody sugerują, że mogły pochodzić z innych krajów. Kim są, skąd pochodzą i dlaczego znaleźli się w tych krajach? Nie wiadomo.