Te numery mieszkania przynoszą pecha. Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? To mówi Twój numer mieszkania [22.03.2023]

To mówi Twój numer mieszkania - te numery mieszkania przynoszą pecha

Numerologia mieszkania ma o wiele większy wpływ, niż mogłoby się wydawać. Okazuje się, że numer domu i numerologia mieszkania mówią bardzo dużo o tym miejscu oraz przekazują ważne informację dla jego mieszkańców. Numer domu czy mieszkania może determinować to, jak się w nim mieszka, co czeka jego mieszkańców, jak się w nim czujemy - w jednym domu możemy podświadomie czuć się szczęśliwi, w innym smutni czy nawet przestraszeni.

Tak obliczyć numerologię mieszkania

Przykład:

Jeśli mieszkasz pod adresem 23/16 to należy dodać: 2 + 3 + 1 + 6 = 12

Jest to liczba dwucyfrowa, a więc należy ją zredukować, dodając te cyfry do siebie: 1 + 2 = 3

Liczba numerologiczna tego mieszkania to 3.