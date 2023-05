Te objawy to znak, że możesz mieć cukrzycę. Zobacz listę - takie czynniki zwiększają ryzyko

Cukrzyca typu II jeszcze do niedawna dotyczyły ludzi w średnim i starszym wieku. Jednak coraz częściej lekarze diagnozowana u osób młodych. Cukrzyca jest chorobą dziedziczną, jednak w największym stopniu na jej wystąpienie i rozwój wpływa nieprawidłowy sposób odżywiania się i styl życia, przede wszystkim: wysokie spożycie słodyczy, napojów słodzonych, żywności przetworzonej i produktów pszennych oraz nieregularne posiłki. Ryzyko wystąpienia choroby zwiększa też brak aktywności fizycznej. Dlatego cukrzyca typu II jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych.

Takie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy:

Wczesne wykrycie objawów może ochronić przed postępem choroby. Oto objawy cukrzycy:

W zapobieganiu oraz leczeniu cukrzycy niezwykle istotne są dwa czynniki: profilaktyka, czyli odpowiednia dieta i ruch oraz regularne wykonywanie badań, które umożliwiają wczesne wykrycie nieprawidłowości w poziomie stężenia glukozy we krwi. Cukrzyca typu II potrafi rozwijać się latami, nie dając wyraźnych objawów. Dlatego bardzo ważne jest, żeby regularnie badać poziom glukozy we krwi na czczo. Regularne wykonywanie badań pozwala uchwycić stan przedcukrzycowy, w którym poziom glukozy we krwi zaczyna przekraczać normy. Dzięki temu możliwe jest opóźnienie lub zahamowanie choroby.