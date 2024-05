Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki

Truskawki - oni powinni ich unikać. Zobacz, kto nie powinien jeść truskawek

Sezon na truskawki zazwyczaj rozpoczyna się w kwietniu i maju i trwa nawet do lipca. Te pyszne owoce mają wielu zwolenników. Są niezwykle smaczne, gdy zjadamy je na surowo. Polacy uwielbiają je także dołączać do koktajli, ciast i lodów.

Zobacz także:Takie są objawy uczulenia na truskawki. Te symptomy świadczą, że masz alergię na truskawki

Owoce te są znakomitym źródłem wielu witamin, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dla wielu osób truskawki będą idealnym dodatkiem do diety.

Truskawki są bogate w witaminy C, A, K, E, a także w kwas foliowy, mangan i błonnik. Zawierają również przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki, co jest korzystne dla zdrowia skóry i ogólnego stanu zdrowia. Ponadto truskawki mają niską zawartość kalorii, co sprawia, że są świetnym wyborem dla osób dbających o linię.