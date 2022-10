Te owoce i warzywa mają dobry wpływ na nasz mózg! Warto włączyć je do diety

Nie jest tajemnica, że jedzenie ma wpływ na nasz organizm. Jeśli zjemy coś słodkiego dostajemy chwilowy zastrzyk energii, a po tłustym jedzeniu czujemy się ciężko. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem także że owoce i warzywa mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie. A co jeść aby nasz mózg pracował na pełnych obrotach? Co warto włączyć do diety aby wspomóc naszą pamięć. Sprawdzamy. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne