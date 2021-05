Te psy mogą mieć alergicy. Lista ras, które najmniej uczulają

Potocznie mawiamy, że uczula sierść psa. Czas to sprecyzować - uczula wydzielina z gruczołów w skórze czworonogów. Kiedy owa wydzielina przyklei się do sierści, alergicy mają problem. Do alergenów zalicza się również ślina zwierzęcia. Nie ma psów, które w ogóle nie uczulają, jednak są takie, które robią to w znacznie mniejszym stopniu.

Alergia na psy objawy

kichanie

zaczerwienione oczy

łzawienie

katar, zatkany nos

spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła

kaszel

Wśród psów, które uczulają człowieka w niewielkim stopniu, są choćby jedne z najinteligentniejszych psów - pudle. Dodajmy, także posłuszne i towarzyskie. Jakie jeszcze rasy są polecane osobom cierpiącym na alergię? Zerkamy do spisu Amerykańskiego Towarzystwa Kynologicznego.

Psy dla alergików