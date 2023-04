Co najmniej 1194 pogryzienia przez psy w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej atakują mieszańce

Skalę zjawiska pogryzień ludzi przez psy można monitorować liczbą obserwacji weterynaryjnych, którą po pogryzieniu wdraża inspekcja weterynaryjna.

- Jednak liczba obserwacji psów nie jest jednoznaczna z całkowitą liczbą pogryzień przez psy, bo wiele jest utajonych, jeśli nikt, nigdzie ich nie zgłasza – zaznacza Joanna Kalinowska, wojewódzki inspektor weterynarii ds. ochrony zwierząt w Bydgoszczy. - Oficjalnie w 2022 roku w kujawsko-pomorskim odbyły się 1194 obserwacje psów.

Zgłoszenia do inspekcji płyną od poszkodowanych, policjantów, weterynarzy lub lekarzy, którzy opatrują rany pokąsanych. Tak było w przypadku 10-letniego Filipa – o tym, że pogryzł go pies, powiadomił inspekcję weterynaryjną oddział ratunkowy szpitala w Świeciu, do którego trafił chłopiec. Rany nie były poważne, pies miał świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie, mimo to w ciągu 15 dni od dnia pogryzienia lekarz weterynarii cztery razy obserwował zachowanie psa.