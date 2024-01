Te rasy psów uznaje się za najmniej mądre. Zobaczcie, które psy nie należą do najinteligentniejszych Justyna Trawczyńska

Gdy mówimy o psiej inteligencji to nie możemy porównywać jej z tą ludzką, jednak pewnie nie raz zauważyliście, ze niektóre psy są bardziej posłuszne, potrafią wykonywać polecenia. To zwykle nie kwestia inteligencji ale pracy z psem. Okazuje się jednak, ze zauważono, ze niektóre psie rasy uczą się niech łatwiej, szybciej przez co uznaje się je za mądrzejsze. Zobaczcie, które psy uznawane są za najmniej mądre wśród ras.